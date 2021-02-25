В Конгрессе США настаивают на санкциях против "Северного потока-2": Он никогда не должен быть завершен

Украинский кокус в Конгрессе США выступил с заявлением о необходимости введения обязательных санкций против всех участников проекта газопровода Nord Stream 2, предусмотренных принятыми ранее законами.

Заявление размещено на официальной странице сопредседателя Кокуса конгрессвумен Марси Каптур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конгресс США дважды голосовал подавляющим большинством представителей обеих партий за введение обязательных санкций против трубопровода. Несмотря на то, что администрация уже сделала первые шаги в сторону выполнения закона PEESA с изменениями, предусмотренными Актом PEESCA, мы надеемся, что обязательные к введению санкции будут быстро применены ко всем субъектам, которые осуществляют такую ​​деятельность", - отмечается в документе.

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При этом подчеркивается, что намерения Конгресса остаются четкими: "Nord Stream 2 никогда не должен быть завершенным".

Законодатели также выразили обеспокоенность, что газопровод в случае строительства создаст угрозу трансатлантической безопасности. Они назвали Nord Stream 2 "проектом российского преступного влияния", направленным на подрыв безопасности Украины и углубление энергетической зависимости Европы от России.

Заявление поддержали все сопредседатели Украинского кокуса в Конгрессе США: Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Майк Куигли, Энди Харрис, представляющие обе партии.

Как сообщалось, 17 февраля двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к госсекретарю Блинкену с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами США санкций против Nord Stream 2.