Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью одному из интернет-СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.
"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.
Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также есть перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.
Заместитель руководителя Офиса президента выразил соболезнования семье посла Украины в Китае Сергея Камышева. По его словам, должность посла в Китае не может оставаться вакантной долго, поэтому сейчас идет поиск замены.
Также ведется работа над подготовкой визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового Президента Соединенных Штатов, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.
"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", – рассказал Игорь Жовква.
Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.
"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Игорь Жовква подчеркнул, что речь идет о вопросах политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, об экономическом сотрудничестве.