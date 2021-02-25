Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква

Продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского. В данное время формируется окончательный перечень стран, которые глава государства посетит с визитом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью одному из интернет-СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также есть перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Заместитель руководителя Офиса президента выразил соболезнования семье посла Украины в Китае Сергея Камышева. По его словам, должность посла в Китае не может оставаться вакантной долго, поэтому сейчас идет поиск замены.

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Также ведется работа над подготовкой визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового Президента Соединенных Штатов, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", – рассказал Игорь Жовква.

Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Игорь Жовква подчеркнул, что речь идет о вопросах политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, об экономическом сотрудничестве.