Минздрав разработал проект госполитики относительно наркотиков до 2030 года, - замминистра Иващенко

Министерство здравоохранения Украины разработало проект распоряжения правительства об утверждении государственной политики относительно наркотиков до 2030 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Минздрав разработал распоряжение Кабмина об утверждении госполитики относительно наркотиков на период до 2030 года и трехлетний план мер", - сказал замглавы Минздрава.

По словам Иващенко, дополнительно Минздрав разработал еще два постановления Кабмина: "О внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу №1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", а также постановление, утверждающее объемы квот на 2021 год, в рамках которых будет проводиться культивирование растений, содержащих психотропные и наркотические вещества, а также определение объемов производства, изготовления, хранения, ввоза и вывоза с территории Украины".

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