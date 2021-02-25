Ткаченко назвал три основных пропагандистских тезиса России об Украине и пояснил, для чего это делается

Министр культуры Александр Ткаченко назвал три основных тезиса российской пропаганды об Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем Telegram.

"О специфике подачи информации, которая существует в России уже десятки лет. РФ жестко контролирует медиа и авторитарно диктует им темники, которые постоянно повторяются. Меняются только информповоды. Образ Украины и украинцев умышленно искажен и не соответствует действительности.

Насколько бы мелкими и абсурдными фейки не казались сначала, количество источников, которые РФ используют для пропаганды - фактически охватывает все то, что может увидеть человек в информационном пространстве. Если такие фразы постоянно и системно повторяються, то рано или поздно в них начинают верить, а следовательно создается нужная для РФ картина", - написал он.

В качестве примера Ткаченко опривет новости о вакцине от COVID-19 для Украины: "Кремлевские СМИ, в частности через каналы "Тройки Медведчука" системно забрасывали в наше информпространство тезисы: "Россия - первая изобрела вакцину от коронавируса", "Россия готова помочь братскому народу", "Россия начала поставки Спутник-V в "Л/ДНР", "Украина закупает некачественную вакцину","Украина срывает сроки поставки вакцины" и другие. Что объединяет эти новости? Искусственно привитая идея несостоятельности власти справиться с вызовом. Искусственно навеянный страх перед вакцинацией. Искусственно искаженная картина на самом деле"

"Противостоять голосу Кремля с гостелеканала РФ и их пособников может критическое мышление, которое будет воспитывать программа медиаграмотности. Потому все должны помнить, российская пропаганда - не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести любым способом. Посмотрим на несколько нарративов, которые постоянно раздаются со стороны северного "соседа". Но это далеко не весь перечень. Следующие - в скором времени", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эксперту" Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ. ВИДЕО

Так, среди основных пропагандистских тезисов Ткаченко выделил следующие:

- Пропаганда №1: "Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население"

"Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что вступила в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". МИД России сразу обвинило нас в "дискриминации русского языка" и "продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году".

Для чего это делается? Для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинцев в умышленном нарушении их прав и свобод", - пояснил он.

- Пропаганда №2: "Украина - не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков"

"Эта пропаганда используется Кремлем постоянно. Например, после того, как появились санкции по строительству "Северного потока-2". Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Вроде, любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдену с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению "Северного потока-2".

Для чего это делается? Кремлю выгодна зависимость соседей от энергопоставок, особенно природного газа. Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах", - отметил Ткаченко.

- Пропаганда №3: ​​"Санкции против Медведчука - это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского"

"Как бы ни звучали смешно фразы о свободе слова от касающихся этих каналов людей, после заседания СНБО по "Тройке Медведчука" (санкций в отношении пропагандистских телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина") российские СМИ достаточно долго молчали. Судя по всему, ждали указаний из Кремля, которых не было. Но когда СНБО ввела санкции против кума Путина и его компаньонов, российское информпространство взорвалось. Небольшой пример пропагандистских тезисов: "политическая инквизиция", "противоправный абсурд", "репрессивные действия", "реакционная тенденция", "внесудебная расправа", "политический пируэт", "борьба Зеленского за рейтинг" ... Решение СНБО по "Тройке Медведчука" в Кремле даже сравнили с "тройкой НКВД", которые без следствия и суда отправляли людей в лагеря и расстреливали.

Для чего это делается? Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Больше - оскорбили приспешников самого Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию Кремля", - разъяснил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.









