Вакарчук остается в партии "Голос" и у него такие же задачи, как у каждого члена партии, - Рудик

Музыкант Святослав Вакарчук остается членом партии "Голос", участвует в голосованиях и влияет на решения партии через имеющиеся механизмы, заявила лидер политсилы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Кира Рудик сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" - это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – сказала она.

При этом Рудик подчеркнула, что на сегодняшний день у Вакарчука такие же задачи, как у каждого члена партии: "отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через имеющиеся механизмы".

Вместе с тем, отвечая на вопрос, как часто он появляется в партийном офисе, лидер "Голоса" ответила: "Я бы сказала так: учитывая карантинные ограничения, не слишком часто".

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Как сообщалось, партия "Голос" 26 июня 2020 года провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.