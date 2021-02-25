В Минюсте рассказали, как сменить отчество и почему могут отказать в смене имени
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
С 14-летнего возраста лицо имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество по согласию одного из родителей, если:
- второй из родителей умер, признан безвести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении ребенка;
- сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.
Если один из родителей возражает против изменения отчество ребенка, то спор может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.
Одновременно с заявлением о смене имени в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать следующие документы:
- паспорт и свидетельство о рождении заявителя;
- свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);
- свидетельство о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);
- свидетельство о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;
- свою фотографию;
- квитанцию об уплате государственной пошлины.
Обойдется такая процедура всего в 5 грн 10 коп. Если же захотите еще раз изменить свои персональные данные - придется заплатить 51 грн.
Однако существуют причины, когда вам могут отказать в изменении имени. А именно - в случае:
- осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывание под административным надзором;
- наличии у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
- официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;
- представление заявителем ложных сведений.