В Минюсте рассказали, как сменить отчество и почему могут отказать в смене имени

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что для смены отчества с 14 лет должны быть весомые причины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

С 14-летнего возраста лицо имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество по согласию одного из родителей, если:



- второй из родителей умер, признан безвести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении ребенка;

- сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Если один из родителей возражает против изменения отчество ребенка, то спор может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

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Одновременно с заявлением о смене имени в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать следующие документы:



- паспорт и свидетельство о рождении заявителя;

- свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);

- свидетельство о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

- свидетельство о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

- свою фотографию;

- квитанцию ​​об уплате государственной пошлины.

Обойдется такая процедура всего в 5 грн 10 коп. Если же захотите еще раз изменить свои персональные данные - придется заплатить 51 грн.

Однако существуют причины, когда вам могут отказать в изменении имени. А именно - в случае:



- осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывание под административным надзором;

- наличии у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

- официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

- представление заявителем ложных сведений.

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