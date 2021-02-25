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Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

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Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ
Минюст зарегистрировал запрещенную "тройку" телеканалов Медведчука как "Медиахолдинг "Новости", но на получение лицензии на вещание тот в Нацсовет еще не обращался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В пресс-службе отметили, что государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором по местонахождению юридического лица (статья 5 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей"), и подтвердили, что ООО "Медиахолдинг "Новости" зарегистрирован 18.02.2021 года в Министерстве юстиции под идентификационным кодом юридического лица 44090465.

"Созданное юридическое лицо ООО "Медиахолдинг "Новости" может обратиться в Национальный совет с заявлением о выдаче лицензии на вещание, подано заявление должно соответствовать всем требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и сопровождаться соответствующими документами", - сообщили в Нацсовете.

В то же время отметили, что Национальный совет может отказать в выдаче лицензии заявителю, если документы не соответствуют всем нормам закона (статьи 30 данного закона). А также отметили, что лицензии на вещание, что связано с использованием радиочастотного ресурса, а также вещание на свободных каналах многоканальных сетей выдаются по результатам открытых конкурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.

СМИ сообщили, что сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого".

Читайте: Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Ещё канал НАШ надо запретить . Я их посмотрела немного - это пипец- ненависть к Украине у них неприкрытая
  • Frol Fedoroff
    Полумерами медведчуковскую гидру не уничтожить. Но какой с Зелебени Геракл Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 7327
    Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5051
  • Виктор Волик
    Но если обратится, вы ж непременно дадите?
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