Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Минюст зарегистрировал запрещенную "тройку" телеканалов Медведчука как "Медиахолдинг "Новости", но на получение лицензии на вещание тот в Нацсовет еще не обращался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В пресс-службе отметили, что государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором по местонахождению юридического лица (статья 5 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей"), и подтвердили, что ООО "Медиахолдинг "Новости" зарегистрирован 18.02.2021 года в Министерстве юстиции под идентификационным кодом юридического лица 44090465.

"Созданное юридическое лицо ООО "Медиахолдинг "Новости" может обратиться в Национальный совет с заявлением о выдаче лицензии на вещание, подано заявление должно соответствовать всем требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и сопровождаться соответствующими документами", - сообщили в Нацсовете.

В то же время отметили, что Национальный совет может отказать в выдаче лицензии заявителю, если документы не соответствуют всем нормам закона (статьи 30 данного закона). А также отметили, что лицензии на вещание, что связано с использованием радиочастотного ресурса, а также вещание на свободных каналах многоканальных сетей выдаются по результатам открытых конкурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.

СМИ сообщили, что сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого".

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