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Действующая власть продолжает агрессивное наступление на украинских патриотов, - Турчинов

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Действующая власть продолжает агрессивное наступление на украинских патриотов, - Турчинов
Продолжается агрессивное наступление действующей власти на украинских патриотов, одержавших победу на Майдане и защищавших Украину в опаснейшие времена нашей истории.

 Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, наступление на патриотов происходит системно и спланированно, в то время, когда реальных убийц украинских граждан освобождают и отдают России.

"В то время, когда по всей Украине проходили акции протеста в поддержку Стерненко и противодействия реваншу и контрреволюции, во Львове следователи ГБР проводили обыск дома у сотника Самообороны Майдана, ветерана АТО, члена "ЕС" Игоря Солонинко за якобы избиение "беркутовцев" в феврале 2014" - сказал Турчинов, добавив, что в четверг состоится очередное заседание суда над Софией Федыной и Марусей Звиробий, "которых власти обвиняют в покушении на Зеленского". Политик напомнил, что покушение было в виде жесткой критики Зеленского за отвод войск.

"Добавьте дело Татьяны Чорновол, которая также обвиняется в убийстве во время событий Революции Достоинства. Цинизм, наглость, демонстративный реванш - это реальное лицо "зеленой" власти. И именно против этого выступают люди ", - сказал он, подчеркнув, что против тех, кто во вторник был на Банковой и пытался в рамках конституционных прав противодействовать реваншу," уже открыто семь уголовных дел ".

По мнению руководителя Центрального штаба "ЕС", есть только один путь остановить "ватный реванш" - полная перезагрузка действующей власти.

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Топ комментарии

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    Утренняя побудка

    Доброе утро.
    ** Вчера под стенами ОП прошел митинг в поддержку Стерненко. Аваков решил:
    - сначала мы закроем ворота и не пустим людей туда, куда всегда пускали.
    - потом мы нагоним туда хенову гору "космонавтов", устроим провокацию с фаерами і штовханину.
    - потом успешно оттесним митингующих от ворот, и в целом устраним "опасность"
    Понял, Вова, кто твоя надежа и опора в этом мире, полном неблагодарных и злых людей, не ценящих твои жалкие потуги поиграться в президента?
    Конечно же, Арсен Борисыч!
    Он с нами *****, навсегда, как герпевирус.

    ** Рябошапка планирует вскоре вернуться в Украину, чтобы представить «видение, визию того, какой может быть наша страна в ближайшее время, и как мы можем этому поспособствовать».
    Знаете, после вчерашнего награждения Рябошапки Госдепом, я уже его даже как-то жду.
    И пою песенку «Доктор едет едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везёт».
    Жутко интересно, какие козыря и против кого он привезет в свете такой неожиданной награды.

    ** Около 100-150 тысяч человек будут сдавать экзамен на уровень владения украинским языком.
    Получать сертификат придется не всем госслужащим, потому что закон не имеет обратной силы, а только тем, кто планирует дальше двигаться в карьере.
    И знаете что? Более чем уверена, что таки пойдут сдавать. Вырывая из жопы волоса, но пойдут за сертификатом. И не сразу, постепенно, но ВСЕ госслужащие будут владеть украинским.
    По крайней мере - на рабочем месте.

    ** МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.
    В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
    То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
    Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
    Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!

    ** Депутаты харьковского горсовета немношк помяли ОПЗЖшника Андрея Лесика сразу после того, как он заявил про то, что «несколько лет назад произошел вооруженный переворот в Украине».
    Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на харьковского ************* як стусани і підсрачники. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?
    А еще, в харьковском горсовете вчера представители ЕС наваляли люлей шариёвцам, которые принесли плакат с ******* педофила Шмария и надписью "Стоп политическим репрессиям".
    Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на шариёнышей как *******. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?

    ** Свежих рейтингов подвезли:
    "Слуга народу" - 19,7%
    "Європейська солідарність" - 16,2%,
    "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%.
    "Батьківщина" 12,0%
    А потом мы спустимся с горы и меееедленно …ну, вы поняли.

    ** Сьогодні було зареєстровано два законопроекти від партії ЄС щодо кримінального покарання колабораційної діяльності.
    «Законопроектом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територій, інформаційну пропаганду, добровільну співпрацю з окупаційною владою в ОРДЛО і в Криму, фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави.»
    Сроки от 10ти лет и до пожизненного плюс конфискация имущества.
    И Слуги не рискнут не голосовать за эти законопроекты, зуб даю.
    На этой радостной ноте я желаю вам хорошего дня и шоб все падлюки повыздыхали, а ми чтоб жили и процветали)
    Таня Адамс
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява наполеглево нищит все, набуте Україною,на шляху євроінтеграціі !!!)))
  • Стрелок
    Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6143
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