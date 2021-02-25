Послы Большой семерки поддержали реформы в Нацбанке

Послы стран Большой семерки (G7) по итогам встречи с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко написали о поддержке реформ, происходящих в учреждении.

Встреча состоялась 23 февраля и касалась дальнейшего сотрудничества регулятора с международными организациями. Кирилл Шевченко поблагодарил дипломатов за их поддержку на своей странице facebook и заверил, что один из приоритетов Национального банка - сотрудничество с международными партнерами. Для того, чтобы развивать диалог, стороны договорились проводить подобные встречи регулярно и вместе работать над укреплением и стабильностью финансовой системы Украины.

В официальном сообщении НБУ определено:

Между НБУ и МВФ нет недоразумений, Нацбанк движется в верном направлении;

Нацбанк движется в сторону усиления своей независимости, улучшает корпоративное управление;

Для получения очередного транша от МВФ необходимо решить системные вопросы в фискальной, энергетической сферах, и усилить антикоррупционную политику.

Кроме того, Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда, что позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.

"Уменьшение доли государства в банковской системе - это одна из стратегических задач. Первая ласточка - это недавнее кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставной капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам ", - отметил Кирилл Шевченко.