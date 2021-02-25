Донетчина получила вакцину от коронавируса. Определенное количество доз будет направлено военнослужащим, - ОГА

Сегодня ночью Донецкая область получила вакцину от коронавируса Covishield.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Отмечается, что определенное количество доз будет направлено военнослужащим. 14 тыс. доз получат гражданские.

По словам Кириленко, вакцинация в регионе стартует сегодня с Бахмутского района.

Также он уточнил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.

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