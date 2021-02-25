Сохранение экспортных пошлин на металлолом обеспечит Украине миллионные поступления в госбюджет, – нардеп

Продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпром.

"Поступления в бюджет от переработанного лома стали в 8,5 раз выше, чем от его экспорта. Выгода очевидна. Поэтому нужно продлить пошлину, приняв поправки в действующее законодательство", - сказал Магомедов. По его словам, на сегодняшний день Украина является преимущественно экспортером сырья, и эту ситуацию нужно менять, поскольку экспорт готовой продукции позволяет развивать собственное производство, создавать рабочие места и увеличивает поступления в бюджет. "Нельзя утверждать, что металлургия создает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Но продавать выплавленную в Украине сталь намного лучше, чем экспортировать лом. Ведь производство – это рабочие места и налоги в госбюджет", - подчеркнул Магомедов Депутат также выразил уверенность, что парламент поддержит украинских металлургов и продлит действие экспортной пошлины на лом, напомнив, что металлургия является одним из лидеров по уплаченным налогам и поступлениям валюты в страну.

Напомним, ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута заявил, что действие экспортной пошлины на металлолом нужно продлить, чтобы защитить отечественную промышленность. В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.