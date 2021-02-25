РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев

Ситуация на админгранице с временно оккупированным Крымом остается стабильной, в то же время Россия в 2021 году продолжает перебрасывать с материковой части в Крым вооружение и военную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос об изменениях в численности российских войск и военной техники в Крыму в 2021 году.

"Уже некоторое время ситуация на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым существенных изменений не претерпела. С целью военного прикрытия северных районов Крыма, соседствующих с Херсонской областью Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. Необходимо отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе. Непосредственно сухопутная группировка состоит из более 11,5 тыс. военнослужащих", - сообщил Наев.

Он подчеркнул, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения. В то же время Наев заверил, что Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит на контроле.

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Кроме того, Наев сообщил, что командование ВС РФ в этом году продолжает перебрасывать в Крым вооружение и военную технику.

"Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружение и военную технику. В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона "Противник-Г" и 10 разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80. Вместе с тем, недавно на вооружение Черноморского флота РФ принят новый патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон". Эти корабли оснащены универсальным корабельным комплексом "Калибр-НК", - рассказал Наев.

Как сообщалось, Россия 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории - Крым.

16 марта 2014 года на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум о статусе Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

Большинство стран-членов ООН и другие международные организации признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным.

7 декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Документ поддержали 63 государства, против проголосовали только 17 стран вместе с Россией. В тексте резолюции, в частности, говорится, что оккупация Крыма со стороны РФ наносит угрозу архитектуре международной безопасности и режиму контроля над вооружением, в том числе способном нести ядерные заряды. В документе осуждается факт строительства российских баз в Крыму. Кроме того, резолюция содержит призыв к России прекратить военную подготовку детей, проживающих на Крымском полуострове, с перспективой дальнейшей службы в вооруженных силах России.

Документ подтверждает, что оккупация Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины.