В ОП взялись за соблюдение достоинства пациентов: Сегодня нуждаются в разъяснении, казалось бы, привычные вещи - должен ли врач обсуждать диагноз при посторонних

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская приняла участие в презентации проекта Методических рекомендаций по соблюдению принципов достоинства пациентов в больнице, которые были подготовлены по результатам работы с медицинскими учреждениями в трех пилотных областях.

Во встрече приняли участие народные депутаты – члены парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, представители Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья, руководители больниц, представители международных партнеров и общественности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Юлии Соколовской, сегодня нуждаются в обсуждении, казалось бы, привычные до недавнего времени вещи: должен ли врач стучать в дверь палаты, заходя к пациенту; корректно ли использование мобильного телефона врачом при осмотре пациентов; является ли нормой, когда немедицинский персонал (посторонние люди) присутствуют при обследованиях или интервенциях и обсуждении чувствительной медицинской информации, в частности результатов анализов пациента и диагноза, и т. п. Поэтому очень важно продолжать публичный диалог по обеспечению достоинства пациентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую сферу, - министр Чернышов

Среди вопросов, которые также поднимали участники встречи, – обеспечение уважения в общении с пациентом и его близкими, автономия пациента, которая предусматривает согласие на любые вмешательства, обсуждение вариантов лечения и понятное объяснение состояния пациента, чистота, конфиденциальность, а также безусловное удовлетворение потребности пациента в таких бытовых вещах, как наличие доступной питьевой воды в больнице, душа, моющих и дезинфицирующих средств.

По результатам обсуждения было предложено распространить озвученные рекомендации на все больницы в стране, провести обучение для медицинского персонала всех учреждений, создать возможности для утверждения в каждой больнице своих стандартов поведения и этического отношения, поощрять врачей и младший медперсонал учитывать в своей работе аспекты достойного обращения с пациентами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, - "слуга народа" Кузьминых

Юлия Соколовская подчеркнула важность соблюдения баланса в обеспечении прав, поскольку уважение к достоинству должно быть взаимным. Так, без соблюдения прав медицинского персонала, без достойной оплаты труда и условий будет трудно достичь принципов соблюдения достоинства пациента в медицинском учреждении.

"Вместе с тем мы должны обеспечить такие условия, при которых соблюдение достоинства пациента станет неотъемлемой важной составляющей медицинской и реабилитационной помощи", – резюмировала она.