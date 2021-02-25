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Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко

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Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что земельная реформа приближается к логическому завершению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко.

Отмечается, что Минагрополитики сейчас больше всего работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%.

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Топ комментарии

  • Vlad Hof
    А впоследствии и всей Вселенной
  • Володимир Начинка
    Якщо олігархи ще й землю візьмуть, то Україні хана.
  • Oljik
    А де референдум про ринок землі? Прєхалі?))
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