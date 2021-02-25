Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко
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Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что земельная реформа приближается к логическому завершению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко.
Отмечается, что Минагрополитики сейчас больше всего работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%.