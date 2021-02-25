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Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова

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Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова
Украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследования закрытых производств, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден. И в целом правиоохранители не вмешиваются в геополитические вопросы.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила интервью британскому изданию "The Independent", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден. – Ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - цитирует издание генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула: "Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики".

Что касается расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому поводу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос".

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    А если завтра опять Трамп к власти придет? Скажешь, что вскрылись новые обстоятельства и таки надо возобновлять? Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203 Не вижу оснований возобновлять расследование производств, в которых фигурировал сын Байдена. Это геополитика, а не вопрос юридической системы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1203
  • Myko
    Вже не бачиш? А коли на другий день після інавгурації Байдена відкривала, тоді шльондро бачила?
  • Стрелок
    второй раз сожрать несколько томов юридического мусора не хочет. а жаль
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