12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девочки из квартиры многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи", - сказано в сообщении.

С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.

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После проведения проверки, события будет дана правовая квалификация.