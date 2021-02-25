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12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

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12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девочки из квартиры многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи", - сказано в сообщении.

С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.

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После проведения проверки, события будет дана правовая квалификация.

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Топ комментарии

  • (unknown) 1f025c70
    Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

    овом стиле!)
  • Lev Zavago 2ac59658
    Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
  • Cтарий Кінь
    Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
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