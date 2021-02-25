Вакцина Covishield доставлена на все региональные склады. Сегодня процесс прививания начнется во всех областях, - Ляшко
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Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях Украины. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства уже доставлена на все региональные склады.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок:
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Винницкая область -10 прививок.
По информации Ляшко, 25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ривненской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.