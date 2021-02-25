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Вакцина Covishield доставлена на все региональные склады. Сегодня процесс прививания начнется во всех областях, - Ляшко

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Вакцина Covishield доставлена на все региональные склады. Сегодня процесс прививания начнется во всех областях, - Ляшко
Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях Украины. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства уже доставлена ​​на все региональные склады.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок:

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Винницкая область -10 прививок.

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По информации Ляшко, 25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ривненской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.

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Топ комментарии

  • sany
    На рекорд пошли в 200 прививок за день)
  • user009
    Да и ладно, Армения - враг Украины
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    с Богом!) только с себя начни в прямом эфире)
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