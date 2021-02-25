Лищина об отсутствии дела Бабченко в иске Украины против России из-за политических убийств: "Нет прямых доказательств"

Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина говорит, что Украина включила в иск, поданный против России в ЕСПЧ, только те случаи покушений или политических убийств, по которым есть доказательства связи со спецслужбами РФ.

Об этом Лищина рассказал в эфире телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"Мы имели большие сомнения по делу Бабченко (о планировании покушения на журналиста Аркадия Бабченко. - Ред.), оно пока не там (то есть не включено в заявление), так как по материалам мы смотрим, и у нас нет прямых доказательств того, что заказчики из России были представителями спецслужб, это один из примеров. Мы материалы пока доосматриваем, возможно, еще что-то найдем, но на данный момент у нас он (Бабченко) не в списке", - рассказал Лищина.

По его словам, пока рано открывать список лиц, которые фигурируют в иске. Сейчас в заявлении фигурирует около 20 эпизодов, шесть из которых касается случаев на территории Украины.

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В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

Вскоре был задержан организатор покушения — им оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября 2019 года Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, вышел из тюрьмы в связи с состоянием здоровья — он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре 2019 года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.