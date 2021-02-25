Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала годовой отчет о внешних угрозах. Основными угрозами для страны являются пандемия коронавируса, Китай, Россия и Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 года Беларусь стала военным округом России, и теперь этот "Белорусский военный округ" представляет непосредственную угрозу для ее ближайших соседей по НАТО.

В Службе внешней разведки страны отмечают, что следующие российско-белорусские военные учения "Запад" состоятся в этом году, и правительство захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко будет все больше зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

"Учитывая географическое положение и территориальное покрытие, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и обеспечивает ее задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь в качестве плацдарма и разместить там свои войска, заблокировав доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и установление наземной связи с Калининградской областью России", - говорится в сообщении.

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Эстонская разведка считает, что удар российских войск по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси с потенциальной угрозой становится реальным.

Затронута и внутриполитическая ситуация в Беларуси.

"Если Россия видит, что протестующие близки к победе, то нельзя исключать военное вмешательство России, потому что Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане. Пока мы не видим, чтобы Россия как-то рекламировала свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь ни в коей мере не против России, и цель Кремля, конечно, сохранить эту ситуацию. Однако чем дольше Кремль будет поддерживать пребывание Лукашенко у власти, тем больше у него (народа. -Ред.) будет понимания, что за ним стоит Россия", - сказал Мик Маран, глава управления внешней разведки Эстонии.

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