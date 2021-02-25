Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев.

Народный депутат убежден, что календарный план вакцинации от коронавируса был провален из-за того, что он был формальной отпиской правительства.

На самом деле, по мнению депутата Константина Бондарева, у правительства нет никакой стратегии или плана действий, в том числе и по преодолению пандемии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утвержденного Верховной Радой. У нас нет плана преодоления пандемии, в котором должна быть часть о вакцинации, а часть о пропаганде. Пропаганда - это также работа. Нужно пропагандировать вакцинацию. Но, что вместо этого сделали чиновники? Они последние 3 месяца навязывали обществу идею недоверия. И из-за недоверия к правительству мы имеем сегодня такой процент доверия к этой вакцине", - заявил народный избранник.

Парламентарий подчеркнул, что высокий уровень недоверия украинцев к вакцине свидетельствует о полном отсутствии информационной кампании. В то же время нардеп акцентировал на том, что у украинцев были завышенные ожидания от вакцинации из-за того, что власти, и в частности президент, обещали вакцину лучшего качества, которую украинцы смогут получить первыми.

"Президент говорил, что мы одни из первых получим вакцину и у нас будет лучшая вакцина. Что мы в итоге получили? Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься. Но сначала надо разработать план деятельности, а затем под этот план мероприятий и деятельности находить специалистов поручать им соответствующие шаги, в том числе провести переговоры, найти средства, сделать пропагандистские мероприятия, ролики и проч. И только потом подводить какие-то итоги, сегодня же черту подводят под тем, что привезли непонятно что и в последнюю очередь после Гвинеи, Зимбабве и других ", - подытожил народный депутат.