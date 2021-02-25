Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сотрудничества Украины с НАТО.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего - укрепление нашего оборонного сектора", - отметил Зеленский.

Кроме этого глава государства также подчеркнул, что сотрудничество с НАТО для Украины является чрезвычайно важным.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - заявил Зеленский.

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