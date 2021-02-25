СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва.

Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об экс-министре Николае Рудьковском.

Задокументировано, что к совершению преступления заказчик привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира".

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Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов США.

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлений по ст.ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и в офисах фигурантов преступления.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Пострадавшим является Олег Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Сейчас он народный депутат от партии "Слуга народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область). Семинский был похищен в 2012 году. Он называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленных на Salazie B.V.

Три с половиной года ни следствие, ни родственники не могли найти Семинского и уже практически потеряли надежду на то, что он живой.