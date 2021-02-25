Реформа децентрализации наконец не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Европейские партнеры призывают распространять наш опыт, - Зеленский

В настоящий момент в Украине активно продолжается реформа децентрализации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Уровень жизни граждан Украины зависит от уровня нашего взаимодействия. Реформа децентрализации наконец-то не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Я считаю, что воплощается активно, успешно. Одним из доказательств этому является официальная резолюция наших европейских партнеров, которые призывают изучать наш опыт и распространять его в других странах", - подчеркнул Зеленский.

"Мы сделали все, чтобы создать способные громады, которые смогут решать большиство вопросов своего функционирования. Мы учредили новую систему районов, упорядочили распределение полномочий между районами и громадами. Громады получили средства, полномочия, ресурсы, в том числе земельные. Это не означает, что каждый регион теперь сам за себя", - добавил Зеленский.

Он также уточнил, что реформа децентрализации в настоящий момент еще не завершена и в текущем году еще предстоит реализовать ряд важных задач.

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