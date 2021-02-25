В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко
"Правоохранительные органы должны дать этому правовую оценку. Они должны открыть дело по факту таких "пленок", а дальше присоединить их к другим делам по моментам госизмены", - сказал он журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Корниенко отметил, что необходимо говорить о рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде, в частности, создавать временную следственную комиссию.
"Так как мы видим уже не первый такой сигнал о сотрудничестве бывшей власти с Российской Федерацией через Виктора Медведчука", - подчеркнул он.
Ранее в СМИ была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против нардепа Виктора Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.