Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о побочном эффекте после вакцинации от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина".

"Они (побочные эффекты. - Ред.) могут быть разные, например, покраснение места, куда непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура. Я обратился к врачам, чтобы они максимально рассказывали, какие могут быть эффекты. Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа", - рассказал министр.

По словам Степанова, конечный механизм действия любой вакцины - сформировать у человека иммунитет к болезни.

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