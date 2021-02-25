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Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

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Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР внести изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - сказал Зеленский.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

"Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады… и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины… не только от фракции "Слуга народа", от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги. Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Вла
    вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
    І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
  • Иван Петрович Сидоров
    перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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