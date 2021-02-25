В Федерации работодателей транспорта раскритиковали проект приказа о запрете эксплуатации грузовых вагонов
По мнению ФРТУ, новая редакция проекта Приказа практически не отличается от проекта прошлого года.
"Еще раз обращаем внимание, что предложенная инициатива, включая требования к ремонтам (КРП и только на 3 года) де-факто сделает экономически нецелесообразным продление сроков сверх нормативного, что приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов и ударит по интересам владельцев вагонов, которые из-за нормативных препятствий вынуждены будут списывать пригодные к использованию вагоны", - говорится в сообщении на сайте Федерации.
Прогнозируется, что такая мера создаст огромный дефицит на рынке вагонов, приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет.
Кроме того, в Федерации напомнили, что придется в ближайшее время списать около 2 из 5 тыс. имеющихся окатышевозов (с учетом вагонов с продленным сроком эксплуатации). Но быстро построить такое количество новых невозможно, ведь мощности вагоностроительных заводов, хотя и есть в наличии, но направлены на производство универсального подвижного состава - полувагонов и зерновозов.
Какие доработки требует обновленный проект министерства:
установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов универсальных (33 года) без дальнейшего снижения;
не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т.ч. окатышевозы, коксовозы, платформы, цистерны)
не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение, по которым будет принято до момента вступления в силу нормативного акта об ограничении сроков продления;
продлевать сроки службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) и сроком до 5 лет;
для балансировки временных "пиковых" потребностей (в т.ч. из-за сезонных пиков и периодических ухудшений показателей перевозки по железной дороге) не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза сроком до 1 года.
Напомним, в феврале Министерство инфраструктуры обнародовало новую редакцию проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте".
Впервые соответствующий приказ МИУ обнародовало в октябре прошлого года. Однако Государственная регуляторная служба "завернула" соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры, ведь, по мнению ГРС, "проект приказа был разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения".
Второй раз проект был опубликован в конце прошлого года. Однако дальше обсуждения процесс не пошел.