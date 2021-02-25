Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела
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Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не вела никаких переговоров с лидером "Голоса" Кирой Рудик относительно создания коалиции в парламенте.
Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Не могу (прокомментировать - Ред.), я с ней такие переговоры ни разу не вела. Возможно, хотя бы госпожа Рудык фамилии переговорщиков приведет", - подчеркнула Кравчук.
Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители партии "Слуга народа" и Офиса Президента периодически ведут с ней переговоры по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.