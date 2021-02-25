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Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела

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Замглавы фракции "Слуга народу" Кравчук о коалиции с "Голосом": Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что не вела никаких переговоров с лидером "Голоса" Кирой Рудик относительно создания коалиции в парламенте.

Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Не могу (прокомментировать - Ред.), я с ней такие переговоры ни разу не вела. Возможно, хотя бы госпожа Рудык фамилии переговорщиков приведет", - подчеркнула Кравчук.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители партии "Слуга народа" и Офиса Президента периодически ведут с ней переговоры по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.

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Топ комментарии

  • Броуд Пик
    Всё просто, у вас циклы в разное время.
  • Оберст Шмидт
    А мне она напоминает трансвестита.
    Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 8502
  • Maksim Perepelitca
    Кіра , будь ласка , дотримуйтесь черги . Ми в кааліцию до слуг ,перші стоїмо .. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 5454 .
    Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 3492 .
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