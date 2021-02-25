Новости • Правосудие

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

8 41014
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина
Сегодня пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину, которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд. Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в СБУ.

Напомним, СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене. ВИДЕО

Топ комментарии

  • вставай
    Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
  • Andy Tiger
    коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
  • Игорь Майстренко
    Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
    Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
    СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
    Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости