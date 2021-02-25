Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

Сегодня пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину, которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд. Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в СБУ.

Напомним, СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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