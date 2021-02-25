Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах
1 42123
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.
Об этом сказал Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ.
Президент уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.
"Третья задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил Зеленский.