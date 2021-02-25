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Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

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Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предполагает, что за собственные деньги вакцинироваться от COVID-19 можно будет не раньше лета, а то и позже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, когда можно будет вакцинироваться за свой счет, Степанов отметил: "За свои деньги - когда вакцина появится на коммерческом рынке... Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире по вакцинам, я думаю, что не раньше лета - это теоретически может быть. А может, и позже".

Глава Минздрава также уточнил, что без регистрации в Украине продажа вакцин на коммерческом рынке невозможна.

Также читайте: Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов

Топ комментарии

  • wake up-UA
    Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
  • Дик Шелдон
    А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
  • jklpqrs
    Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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