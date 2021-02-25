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Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов

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Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

Об этом Степанов рассказал в эфире "Ранок з Україною", передает Цензор.НЕТ.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.

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Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.)", - рассказал министр

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
    а фактически и одно и другое)
    во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
  • 18c49ed2
    Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
  • Frol Fedoroff
    У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
    Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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