Экс-главе Минтранса Рудьковскому сообщили о подозрении в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" Семинского

Всего по этому дело сообщили о подозрении 5 лицам, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО "Нафтогазвидобуван", а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что организатор - нардеп нескольких созывов, который в прошлом занимал должность Министра транспорта и связи Украины - привлек к совершению преступления несколько человек, в том числе представителей криминалитета.

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"Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США.

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Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).