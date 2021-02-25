Новости

Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

2 01514
Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил две внеплановых безвыездных проверки телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", Киев).

По мнению регулятора, распространенные в эфире вещателя высказывания народного депутата Украины 9 созыва Вадима Рабиновича и народного депутата Украины 7 и 8 созывов Евгения Балицкого содержат признаки разжигания розни, а также транслируют фейковые постулаты российской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно решению Нацсовета, до 17 марта 2021 года "НАШ" обязан предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

После проведения проверок компании на основании норм законов регулятор примет соответствующие решения.

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
  • Владимир Иванец
    Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
  • Лариса fb3d953c
    Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости