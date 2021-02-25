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Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня

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Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня
Вакцина CoviShield, разработанная AstraZeneca, прибыла в Луганскую и Донецкую области. Первые прививки военным на передовой сделают уже 25 февраля.

Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Луганская область ночью получила 14 300 доз. 7500 из них используют для вакцинации медицинских работников, борющихся с пандемией, и для других категорий населения, которые должны прививаться в первую очередь.

Еще 6800 доз вакцины выделили для военных Операции объединенных сил: Нацгвардии, СБУ, пограничников и т. д.

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Прибыла вакцина и в Донецкую область. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, регион получил 14 тысяч доз для гражданского населения и "определенное количество доз для военных".

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что, по предварительной информации, военные в зоне ООС уже получили вакцину. 25 февраля вакцинация должна начаться в Покровске Донецкой области.

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Топ комментарии

  • belge
    Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
  • Чайка Київ
    Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
  • Ревизор
    За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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