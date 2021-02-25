Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что завершается работа над стратегией деоккупации Крымского полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас завершается работа над таким документом. Отдельные эксперты были вовлечены в эти процессы, знаем, что Совет национальной безопасности Украины, в том числе по инициативе представительства, активно отреагировал и работает над этим документом", - отметила Ташева.

По ее словам, стратегия будет презентована украинскому обществу.

Ташева также указала, что в ходе саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа, будет подписана Крымская декларация, к которой смогут присоединиться страны-партнеры, поддерживающие территориальную целостность Украины.

"Президент Украины подчеркнул, что он видит это, как институцию, которая будет нарабатывать решения и предложения для руководителей государства и в том числе станет платформой для работы с нашими международными партнерами. Это будет офис в Киеве с сотрудниками и такой себе "think tank" , который будет нарабатывать политики государства и на международном уровне", - объяснила она.

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