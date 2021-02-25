В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова

Записи разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука внимательно изучат в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", - сказали в спецслужбе.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО