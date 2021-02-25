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В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова

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В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова
Записи разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука внимательно изучат в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", - сказали в спецслужбе.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
  • Леонід Мефодовський
    А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
  • Василий Васильев b8ee7c21
    Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
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