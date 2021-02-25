Новости • Коронавирус и карантин

Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы

19 422144
Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы
Лишь 2 из 24 сотрудников инфекционного отделения расположенной в Киеве Александровской больницы согласились сделать прививки от COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заведующий реанимацией инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал", – сказал Куценко.

По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.

"Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться", – отметил врач.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа

Напомним, за первый день вакцинации против коронавируса прививки получили 159 украинцев.

В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Tetiana ShustrovaTetiana Shustrova

    Справжня милість Божа!
    Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі.

    Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.
    Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ".

    Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом.
    Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
    Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
  • Sergey Loshenko
    это значит медики больше знают о вакцине чем рассказывает Степанов
  • Valery Greff
    Таки и в Александровской нашлось два идиёта...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости