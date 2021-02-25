И.о. директора коммунальной поликлиники Черкасс будут судить за растрату 2,4 млн грн во время закупки противоэпидемических товаров, - прокуратура

Завершено досудебное расследование и в суд направлен обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из черкасских коммунальных некоммерческих лечебных учреждений по факту служебной халатности с причинением тяжких последствий охраняемым интересам территориальной громады города Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По данным следствия, подозреваемая ненадлежаще выполнила возложенные на нее служебные обязанности и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаров, связанных с предотвращением возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 (дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, защитные щитки и костюмы, медицинские халаты, маски, перчатки нестерильные, бахилы и т.д.), что привело к заключению в мае 2020 соответствующих договоров и перечислению частному обществу бюджетных средств в сумме 7 млн ​​941 тыс. грн, в то время, как согласно проведенной экспертизы указанные товары можно было закупить за 5 млн 506 тыс. грн.

Закупка товаров по завышенным ценам привела к чрезмерным затратам бюджетных средств на общую сумму около 2 млн 435 тыс. грн.

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