На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов

На сегодняшний день ни один производитель не продает вакцины от коронавируса коммерческим организациям.

В Украине также не существует коммерческого рынка вакцин. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание по этапам вакцинации, которые государство будет обеспечивать бесплатно, а коммерческого рынка вакцин нет. Официально ни одна компания производитель вакцин не продает их коммерческим организациям. Мощностей катастрофически не хватает", - отметил он.

Ранее также сообщалось, что по прогнозам главы МОЗа, платная вакцинация в Украине начнется не раньше лета.

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