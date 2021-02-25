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На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов

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На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов
На сегодняшний день ни один производитель не продает вакцины от коронавируса коммерческим организациям.

В Украине также не существует коммерческого рынка вакцин. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание по этапам вакцинации, которые государство будет обеспечивать бесплатно, а коммерческого рынка вакцин нет. Официально ни одна компания производитель вакцин не продает их коммерческим организациям. Мощностей катастрофически не хватает", - отметил он.

Ранее также сообщалось, что по прогнозам главы МОЗа, платная вакцинация в Украине начнется не раньше лета. 

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    И Хомчака. Он там сейчас пытается вакцинировать неизвестно чем солдат.
  • jklpqrs
    Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!!
  • ХОРТ
    Та ти що???
    А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
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