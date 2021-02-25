Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария

Депутаты Черновицкого городского совета поддержали обращение к Президенту, Верховной Раде, Министерстве юстиции, СНБО и областных советов Украины о запрете деятельности партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария.

Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина пережила три волны декоммунизации и дерусификации, каждая из них имела свое логическое завершение. Все предыдущие общественно-политические революции в независимой Украине приводили к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием. Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора в Украине, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия Шария ", - зачитал текст обращения его инициатор, депутат фракции "Народный контроль" Иван Гончарюк.

В целом текст обращения поддержали 27 депутатов городского совета, что составляет большинство от депутатского корпуса.

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Также во время сессии Черновицкого горсовета депутаты приняли обращение к Президенту, Раде, генпрокурору и уполномоченному по правам человека о ситуации, сложившейся с судебным приговором активисту Сергею Стерненко.

"Дело Стерненка очередной раз подчеркнуло необходимость реформы судебной системы. Поэтому депутатский корпус Черновицкого городского совета выражает глубокую обеспокоенность фактом нарушения прав человека. Призываем Президента Украины, генерального прокурора, депутатов Верховной Рады и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека дать надлежащую оценку ситуации и начать процесс полноценной реформы судебной системы путем обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения судебных дел ", - говорится в обращении.

28 депутатов Черновицкого горсовета из 42 поддержали это решение.

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