Навального этапировали из СИЗО, - адвокат

Политика Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Об этом сообщил в Твиттере адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", - написал адвокат.

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", — сказал адвокат российскому "Интерфаксу".

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.

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