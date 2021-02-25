Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме
Об этом заявил руководитель штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин в своем telegram-канале.
"Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - рассказал Жорин.
По его словам, законопроект направлен на осуждение сотрудничества с врагом и наказание коллаборационистов.
"Именно благодаря этому законопроекту мы реально сможем привлечь к ответственности всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают с врагом, - сказал начштаба Нацкорпуса.
Как известно 19 февраля СНБО внес Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список по статье финансирование терроризма.