Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.
Сегодня около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет.
Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельства происшествия будет дана правовая квалификация.