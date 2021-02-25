В Киеве школьник выпал из окна лицея: врачи ведут борьбу за его жизнь
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Столичные врачи оперируют 11-летнего мальчика, который 25 февраля выпал из окна второго этажа своего лицея.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что ребенка доставили в "Охматдит". Медики состояние мальчика не разглашают.
В учебном заведении, где случилась беда, инцидент комментируют осторожно.
"Один из учеников лицея выпал из окна, ученик сейчас находится в больнице. Проводится расследование с участием правоохранительных органов. Пока не будет завершено расследование, никаких комментариев", - сказали журналистам представители администрации лицея.