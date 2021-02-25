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В Киеве школьник выпал из окна лицея: врачи ведут борьбу за его жизнь

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В Киеве школьник выпал из окна лицея: врачи ведут борьбу за его жизнь
Столичные врачи оперируют 11-летнего мальчика, который 25 февраля выпал из окна второго этажа своего лицея.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что ребенка доставили в "Охматдит". Медики состояние мальчика не разглашают.

В учебном заведении, где случилась беда, инцидент комментируют осторожно.

"Один из учеников лицея выпал из окна, ученик сейчас находится в больнице. Проводится расследование с участием правоохранительных органов. Пока не будет завершено расследование, никаких комментариев", - сказали журналистам представители администрации лицея.

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Топ комментарии

  • ХОРТ
    Не мруть, а закінчують життя самогубством. Тільки за сьогодення це вже четветий випадок.
    Але іСБУшка зайнята тільки своємі "ніжками" вигрібаючи бабло з комерсів...
  • Томас Андерсон 15842d2c
    Созвать РНБО и запретить окна в школах. Срочно!
  • Taras Volynianyn
    Шось останнім часом школьники мруть як мухи.
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