Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС

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Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил и пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник применил против наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Вам надо писать не "обстреляли позиции ВСУ", а "обстреляли землю Украины".
  • oleg1966
    Гребаное, ЗЕбильное перемирие в действии
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ось таке воно зелене перемир"я !!!))))
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