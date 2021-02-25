Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил и пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник применил против наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.