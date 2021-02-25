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Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА

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Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА
Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Он отметил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку", - сказал Животенюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первые полтора часа в Киеве вакцинировали от коронавируса 30 медиков, - КГГА

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Топ комментарии

  • Стрелок
    собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
  • Стрелок
    я не согласен. они сценку разыграют

    надо так
    простигосподи - в кресле
    супрун - со шприцом колет
    гонатерва - вакцину подает с улыбкой
    вереснь - с камерой стримит на всю страну
    порох - общее руководство и координация
  • Ярослав Викторович
    Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

    Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
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