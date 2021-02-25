МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров
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Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, но констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – подчеркнул Райс.
Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.
Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.
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