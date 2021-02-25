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МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

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МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров
Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, но констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – подчеркнул Райс.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

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Топ комментарии

  • Василь Худотеплий
    "мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
    Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

    МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
  • Стрелок
    щас... наши могут предложить только "купи слона"
    на большее их не хватает

    вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
    чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
  • мойша одесский
    Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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