Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2"

Причина выхода компании из проекта - санкции США.

О выходе из компании из проекта заявил директор по рискам и инвестициям АХА Олбан де Мейли Несле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Как и другие, мы решили отказаться от этого проекта", - сказал он во время представления годового отчета компании.

Решение было принято на фоне санкций, которые ввели против компаний-участниц проекта США.

Напомним, 23 февраля о выходе из проекта "Северный поток-2" заявили более 15 компаний. 24 февраля к ним присоединилась немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea.

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