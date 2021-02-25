В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области

На Прикарпатье 10 больниц, которые принимают больных COVID-19, загружены на 100%. Остальные 16 таких медучреждений - в пределах 92-96%.

Об этом на брифинге в Надворнянской больнице сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В области ситуация (с заболеванием COVID-19 - ред.) остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, оказывающие помощь больным коронавирусом, загружены на 92-96%", - сообщил Савчук.

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По его словам, всего в области развернуто 3847 койко-мест для больных коронавирусом, из них 2891 койко-место обеспечено кислородом, это 75%.

"Мобильный госпиталь был подготовлен как добавочный и резервный. В настоящее время госпитализация больных осуществляется в Богородчанскую больницу и используются для этого другие резервы", - добавил главный санврач области.

На Прикарпатье больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений.

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